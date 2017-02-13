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彰濱工業區將闢「電鍍3區」 佔地50公頃就在...

2017-02-13  22:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱工業區「電鍍1區」滿了，「電鍍2區」也滿了，然後，大家都在等的「電鍍3區」，彰濱工業區服務中心主任丘慶智表示，預定在彰濱工業區的崙尾區規劃「電鍍3區」，佔地50公頃！

彰化縣是電鍍重鎮，但是電鍍污水造成農地重金屬汙染，也讓投入農地整治的經費超過50億元，縣議員林世賢認為「末端整治」並非治本之道，只有設立「第三電鍍專區」，才能「源頭管制」。

林世賢強調，彰濱工業區鹿港區有電鍍專區1、2期早已飽和，但還有眾多電鍍廠無法納入專區，他建議應該儘速成立「第3電鍍專區」，才能有效管理電鍍汙染廢水，在保障合法工廠情況下、再來淘汰非法，創造在地經濟動能。

林世賢表示，他希望「第3電鍍專區」能夠由政府出資設廠，土地只租不賣，因為在電鍍專區設廠，資金最少也要7、8千萬元，對於想要從地下合法化的業者來說，負擔實在太大；縣府只要把整治污染農地的經費來設置電鍍專區，才能達到正本清源的效果，徹底做到「源頭管制」。

彰濱工業區鹿港區設有的電鍍專區分成1、2期，目前都已飽合，第1期面積約為21公頃，有37家廠入駐：第2期面積約為23點8公頃，目前已有5家提出納管申請。

丘慶智強調，彰濱鹿港區的電鍍專區全已租售完畢，目前已在崙尾區規劃「電鍍3區」，佔地為50公頃，完成規劃作業就會對外公告。

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  • 彰濱工業區鹿港區電鍍專區土地，都已完全飽合。（記者劉曉欣攝）

    彰濱工業區鹿港區電鍍專區土地，都已完全飽合。（記者劉曉欣攝）

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