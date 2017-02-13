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他曾任鹿港鎮代會主席 現在快樂當農夫

2017-02-13  22:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕快樂當農民！曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川，近年來與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞，都是採取「放牧」方式來飼養，洪永川說，最大的收穫就是「早睡早起」，身體也變健康了！

洪永川從政多年，5年多前因為自己愛吃鴨肉與無毒雞蛋，乾脆就在自家後院養雞與養鴨，除了自己吃的健康，也可以販賣。

洪永川說，以前當民意代表，總是為了服務選民，不論早晚都要出門，如今專心當農民，每天早早入睡，天還沒亮就要來養雞養鴨，生活作息非常正常，許多人一看到他都說「氣色好多了」。

林秋香表示，因為都是放牧飼養，全都是「自產自銷」，民眾都是靠著口碑而來，很開心自己吃的健康，也讓大家健康的吃，最重要的是全家都因為從事農務賺到了健康。

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  • 曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖右），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

    曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖右），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

  • 曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖右），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

    曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖右），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

  • 曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖左），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

    曾任彰化縣鹿港鎮代會主席洪永川（圖左），與妻子林秋香全心全意養鴨與蛋雞。（記者劉曉欣攝）

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