中市將成立11所社區大學
中市社區大學去年吸引超過5萬人次參與，教育局今年將成立11所社大。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市社區大學去年度參與人次突破5萬，其中，跳舞、唱歌、書法及手機平板課程最受歡迎。教育局為深化社區大學在地課程發展及提升辦學品質，今年預定成立11所社區大學，其中7所已選定委託單位，另4所正辦理第2公開評選。
教育局指出，社區大學提供民眾學術、社團、生活藝能等多元學習課程，去年春季班、夏季班及秋季班參與人數超過5萬4千人次，開課數逾2千9百門課，最熱門的課程包括跳舞，唱歌，書法及手機平板課，希望藉以提升市民朋友的生活知能及人文素養。
教育局為提升社區大學公共精神以及辦學品質，深化在地課程，貼近社區民眾需求，依地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素，去年10月完成社區大學辦學區域分區規劃，分成11個區，預定成立11所社區大學，並展開委託單位的公開評選作業。
目前擇定的委託單位，第1社區大學（大甲、大安、外埔區）由國立空中大學承辦，第2社區大學（大里、霧峰、太平區）弘光科技大學，第3社區大學（西屯、沙鹿區）台中世貿中心，第5社區大學（北區、中區、西區）朝陽科技大學，第7社區大學（北屯區）台中市基督教青年會，第9社區大學（后里、豐原區）父母成長協會，第10社區大學（清水、龍井、梧棲、大肚）弘光科技大學。
第4社區大學（東區、南區），第6區大學（潭子、大雅、神岡），第8社區大學（石岡、東勢、和平、新社區），第11社區大學（南屯、烏日區），將辦理第2次評選工作，2月15日截止收件。
教育局強調，今年度社區大學將於3月開始陸續開課，目前各社大的課程場域都還在規劃中，3月1日與獲選單位簽約時，各單位應一併附送課程規劃，上課場地規劃也必須符合公共場所安全，合乎規定才會進行簽約。
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