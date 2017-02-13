氣象局預報中心主任鄭明典 轉任科技中心主任

氣象局昨舉行年終記者會，氣象預報中心主任鄭明典分析指出，未來一季仍是偏冷氣候。（記者劉信德攝）

2017-02-13 20:40

〔記者甘芝萁／台北報導〕民國九十九年擔任氣象預報中心主任的鄭明典，即將轉任氣象局科技中心主任。該人事案自二月十八日起生效。

原本專長就屬長期預報、氣候科技發展的鄭明典，原擔任科技中心主任，民國九十九年轉任氣象局預報中心主任，截至目前為止已有七年之久。

因氣象局組織改造，原科技中心主要業務內容為科技發展，目前業務內容已改為氣候應用、氣候發展為主軸，而為借重鄭明典之專長，交通部近日核定新的人事案，將鄭明典轉調科技中心主任，遺缺的主任一職，可能由現任副主任商俊盛或呂國臣接任。