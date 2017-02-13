香水禮盒包裝「虛胖」8倍 開罰3萬起跳
2017-02-13 20:54
「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」實際產品體積僅511立方公分，包裝成4100立方公分的禮盒，虛胖8倍。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕明天是西洋情人節，新北市環保局稽查賣場及美妝店禮盒，其中3件化妝品過度包裝，最誇張的是國際知名品牌GUGGI推出的「BAMMOO女性淡香精豪華禮盒」，實際產品體積僅511立方公分，包裝成4100立方公分的禮盒，虛胖8倍，將移送製造商或輸入商所在地主管機關查辦，開罰3萬元起跳。
本次抽查227件商品，包括105件化妝品、41件糕餅、81件加工食品，其中3件化妝品禮盒過度包裝，違規產品分別是「台灣萊雅股份有限公司」進口的「媚比琳芭比大眼訂製雙刷頭睫毛膏超值組」、「英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司」進口的「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」及「HE WOOD男香旅行組」。
違規情節最嚴重的是「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」，實際內容物包含女用身體乳、女性淡香精隨身噴霧及女性淡香精，3項產品體積加總僅511立方公分，卻包裝成4100立方公分的大禮盒，虛胖8倍。
英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司行銷部公關專員李宜珮表示，該公司為通路商，提供產品寄賣，商品皆為廠商製作，進口後未再自行加工包裝，未來會遵行法令，嚴格把關進口產品。記者致電台灣萊雅股份有限公司，截稿前未取得回應。
環保局循環資源科科長孫忠偉表示，環保署94年依據資源回收再利用法公告產品過度包裝規定，針對糕餅、化粧品、酒、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟5種類別，限制包裝層數與體積，例如化粧品禮盒包裝體積應為2.7倍以下，層數不超過2層。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里
- 11處榮家 開放民眾自費安養
- 13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
- 「小班弟」英國奧斯卡再稱帝 萊恩葛斯林突缺席
- 公司擋路怒退團 韓偶像刪光團體貼文「令我難受」
- 網紅重達130公斤切胃 醫生將鐵塊留肚內引病危
- Rain、金泰希現身葛萊美朝聖 夫妻倆變身小歌迷
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 〈50 Plus〉女兒與父親
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- 男子騎車天冷體力不支自撞摔倒，警方即刻救援
- 吸安後太亢奮 熬夜聊天睡到日上三竿被逮
- 周蕙有ＸＸ相伴 願忍「女版蘇永康」封號
- 受傷警︰他像發狂鬥牛
- （影音）張孝全那裡跑出來 鄭秀文看不慣出剪喀擦
- 2/13重要財經新聞一覽
- NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分
- 農漁會選舉 台東已有6件分案調查
- 情人節前跳出來 溫昇豪曝與妻22年感情沒變原因是...
- 女調查官侵占男友錢 判賠503萬
- 考試院副院長人事同意權 立院24日投票
- 當臨演得知票房落後 柯文哲：別說是我演得不好
- 花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
- 粉碎情人節遊行
- 書劍集》川普的德州撲克戲法
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發
- 2個女兒作證 媽曾傳裸照給小王
- 網傳淡水出現「開車門怪客」 真相是…
- 〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚
- 退團仍義氣挺「血汗」寫真 晨翔：大家努力的成果
- 社區購書 市圖今年編500萬補助
- 時力徐永明提修法 開放法庭直播
- MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備
- 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：香水禮盒包裝「虛胖」8倍 開罰3萬起跳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分