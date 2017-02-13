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香水禮盒包裝「虛胖」8倍 開罰3萬起跳

「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」實際產品體積僅511立方公分，包裝成4100立方公分的禮盒，虛胖8倍。（記者賴筱桐攝）

2017-02-13  20:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天是西洋情人節，新北市環保局稽查賣場及美妝店禮盒，其中3件化妝品過度包裝，最誇張的是國際知名品牌GUGGI推出的「BAMMOO女性淡香精豪華禮盒」，實際產品體積僅511立方公分，包裝成4100立方公分的禮盒，虛胖8倍，將移送製造商或輸入商所在地主管機關查辦，開罰3萬元起跳。

本次抽查227件商品，包括105件化妝品、41件糕餅、81件加工食品，其中3件化妝品禮盒過度包裝，違規產品分別是「台灣萊雅股份有限公司」進口的「媚比琳芭比大眼訂製雙刷頭睫毛膏超值組」、「英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司」進口的「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」及「HE WOOD男香旅行組」。

違規情節最嚴重的是「GUCCI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」，實際內容物包含女用身體乳、女性淡香精隨身噴霧及女性淡香精，3項產品體積加總僅511立方公分，卻包裝成4100立方公分的大禮盒，虛胖8倍。

英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司行銷部公關專員李宜珮表示，該公司為通路商，提供產品寄賣，商品皆為廠商製作，進口後未再自行加工包裝，未來會遵行法令，嚴格把關進口產品。記者致電台灣萊雅股份有限公司，截稿前未取得回應。

環保局循環資源科科長孫忠偉表示，環保署94年依據資源回收再利用法公告產品過度包裝規定，針對糕餅、化粧品、酒、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟5種類別，限制包裝層數與體積，例如化粧品禮盒包裝體積應為2.7倍以下，層數不超過2層。

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  • 「媚比琳芭比大眼訂製雙刷頭睫毛膏超值組」過度包裝，將開罰三萬元起跳。（記者賴筱桐攝）

    「媚比琳芭比大眼訂製雙刷頭睫毛膏超值組」過度包裝，將開罰三萬元起跳。（記者賴筱桐攝）

  • 「HE WOOD男香旅行組」過度包裝不符規定，將開罰三萬元起跳。（環保局提供）

    「HE WOOD男香旅行組」過度包裝不符規定，將開罰三萬元起跳。（環保局提供）

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