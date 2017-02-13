明稍回溫日夜溫差大 週末又一冷空氣南下

2017-02-13 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日天氣與今日相似，清晨因輻射冷卻影響氣溫較低，白天高溫則比今天略高，西半部需注意日夜溫差大，東部則有短暫雨，而預計周末還有一波冷空氣南下，需留意溫差。

中央氣象局預報，明清晨因輻射冷卻影響，嘉義以北、宜蘭低溫12至14度，南部及花東14、15度；白天高溫北部、東部20至22度，中南部約24、25度，西半部需留意日夜溫差大。降雨方面，明東部雲量多，有短暫雨，西部則天氣穩定，有陽光露臉。

天氣風險公司表示，偏北風逐漸轉向較為溫暖的偏東風，本週將為風向轉換期，天氣漸穩定、溫暖。預計週末還有一波冷空氣南下，雖強度較弱但仍需留意溫差。

另外，氣象局指出，因東北風影響，台南以北、東南部、恆春、外島金馬澎空曠地區及鄰近海域，明日有8至9級強陣風，海邊及海上活動需注意沿海風浪大。

空氣品質方面，明日中南部指標為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通。