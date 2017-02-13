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氣象預報中心主任鄭明典 驚傳請辭

2017-02-13  20:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報中心主任鄭明典因其精準預報、分析天氣，備受民眾信賴，他的臉書上更有不少追蹤者關注，不過根據媒體報導，鄭明典將請辭預報中心主任，回鍋科技中心主任，氣象局長辛在勤也已證實此事。

《壹電視》報導，鄭明典在氣象局待了20多年，曾任衛星中心簡任技正、資訊中心副主任、科技中心主任，現職為預報中心主任，如今鄭明典將請辭預報中心主任，回鍋擔任科技中心主任。

辛在勤證實，鄭明典有向他表示想回「氣候」上面，發展一些對局裡有幫助的事情，親口證實相關消息。

辛在勤透露，預報中心壓力大、責任也大；氣象專家彭啟明也說，其實前幾年都有發生一些預報不準的事情，最後都是由預報中心主任來承擔，認為鄭明典應該遭遇到很多方面的壓力。

報導提到，鄭明典本人對請辭消息，則是低調不多談。

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  • 氣象預報中心主任鄭明典，驚傳請辭消息。（資料照，記者劉信德攝）

    氣象預報中心主任鄭明典，驚傳請辭消息。（資料照，記者劉信德攝）

  • 辛在勤證實，鄭明典有向他表示想回「氣候」上面，發展一些對局裡有幫助的事情，親口證實相關消息。（圖擷取自壹電視）

    辛在勤證實，鄭明典有向他表示想回「氣候」上面，發展一些對局裡有幫助的事情，親口證實相關消息。（圖擷取自壹電視）

  • 鄭明典在氣象局待了20多年，曾任衛星中心簡任技正、資訊中心副主任、科技中心主任，現職為預報中心主任。（圖擷取自壹電視）

    鄭明典在氣象局待了20多年，曾任衛星中心簡任技正、資訊中心副主任、科技中心主任，現職為預報中心主任。（圖擷取自壹電視）

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