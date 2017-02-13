寒假結束開學首日 高雄警方幫顧校門

2017-02-13 22:33

［記者黃旭磊／高雄報導］今天是寒假後開學第一天，高雄市多個警分局派員到校門口指揮交通，維護學童安全，獲師生舉指喊讚。

仁武警分局等多個分局上午協同義警、志工及導護老師，於上學、放學期間指揮交通，其中，大社區中山路位於觀音山下，常有大學生騎車闖紅燈，見員警在場減慢車速，讓學童先通過。導護媽媽及老師說，「警察在比較安全，過馬路慢慢走就好。」

警員到教室分送反毒文宣，於朝會呼籲保護自身安全，學童上課後，警方廣設巡邏箱，排定警組加強巡邏密度，遏阻不法行為。

仁武警分局長李金龍說，定期向學童宣導守法觀念，獲得家長及校方肯定。