想買嗎？ 台南有整棟的納骨塔要法拍…
2017-02-13 22:14
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西區灣丘里有座蓋了20年卻還沒完工的納骨塔，歷經財務糾紛，加上投資股東不合，以及對未來的經營理念分歧，決定拆夥，明天將被法院拍賣，殯葬業者高度關注，也因為這件競標案的內容物太特殊，引起各界矚目。
其實這也不是第1次福龍寶塔因為要被公開競標而讓股東內訌鬧上檯面，3年前就曾協商破裂，一度進入法拍，最後債權人達成共識而擋住，繼續挹注資金，接續工程。
這件法拍案會引起矚目，主要是建造規模不小，股東指出，現場佔地約2965坪，規劃多達10萬個塔位，連土葬區都有上百門，面積廣闊，雖然工程曾因停擺而延宕，但進度已超過7成。
該寶塔距離梅嶺風景區很近，青山綠水，被認為地理條件好，引起殯葬業者注意，準備出手，但傳聞也有股東正積極串連，要逕行「擋拍」，希望與大債權人達成協議，繼續完成施工，留住未來的豐厚利益。
股東表示，寶塔當時因面臨建造公司疑似淘空，以及黑道介入等問題，施工一波三折，雖然3年前又挹注資金，但因財務結構複雜，決定拆夥，明天再度要被法拍，底價逾1億2千萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 國道遊覽車翻覆 賞櫻團28死16送醫
- 2024選總統？ 陳菊：我是最佳助選員
- 備戰議員選舉 時力成立選對小組
- 世界新聞攝影獎公佈 土耳其刺客照獲獎
- 鄭自才《畫我山川》油畫創作展
- YG大咖如雲再+1 高俊熙成李鐘碩師妹
- 黨產會：國民黨像丐幫 死守不當財產
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫...
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 回雷霆被噓爆 杜蘭特美技K回去
- 認定家暴慣犯 民進黨開除童仲彥
- 《中英對照讀新聞》Love, sex and passion - in all their forms - have inspired a new sale collection at Sotheby’s in London. 愛、性與激情—以其所有形式—激發倫敦蘇富比新拍賣
- 影響氣候變遷 人為因素是大自然170倍
- （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
- 街友防寒 人安送保暖衣物
- 市定古蹟興濟宮 古禮啟動修復
- 「小班弟」英國奧斯卡再稱帝 萊恩葛斯林突缺席
- 日本三大名園「兼六園」 外國遊客中台灣人最多
- NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）
- 進口柴油家庭號旅行車-2
- 川普移民禁令 扼殺矽谷創新
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 震怕了 歸仁受災戶抗議重建無期
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- ＜品牌故事＞45人小公司 讓美商奇異也跟進
- MLB》爭取穩定出賽 紅人老將轉效斧頭幫
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 你累了嗎？ 貨車駕駛打瞌睡 撞號誌燈桿
- 蔡郁璇贍養費跳票痛心喊告 高國華：饒了我吧
- 經典賽》組最強中國隊 教頭希望能贏一場比賽
- 小鐘說中丁小芹 利菁虧烏鴉嘴
- 情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來
- 強國歌手隱婚多年遭爆出軌 「壁咚」嫩妹回家過夜
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- 板橋家樂福停車場驚傳火警 民眾已自行撲滅
- 台經院長林建甫率團赴星 參加「後2020年APEC議程研討會」
- 鬼鬼衰遭路人嗆排隊站太遠 她這招回擊
- MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：想買嗎？ 台南有整棟的納骨塔要法拍…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分