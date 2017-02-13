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想買嗎？ 台南有整棟的納骨塔要法拍…

2017-02-13  22:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西區灣丘里有座蓋了20年卻還沒完工的納骨塔，歷經財務糾紛，加上投資股東不合，以及對未來的經營理念分歧，決定拆夥，明天將被法院拍賣，殯葬業者高度關注，也因為這件競標案的內容物太特殊，引起各界矚目。

其實這也不是第1次福龍寶塔因為要被公開競標而讓股東內訌鬧上檯面，3年前就曾協商破裂，一度進入法拍，最後債權人達成共識而擋住，繼續挹注資金，接續工程。

這件法拍案會引起矚目，主要是建造規模不小，股東指出，現場佔地約2965坪，規劃多達10萬個塔位，連土葬區都有上百門，面積廣闊，雖然工程曾因停擺而延宕，但進度已超過7成。

該寶塔距離梅嶺風景區很近，青山綠水，被認為地理條件好，引起殯葬業者注意，準備出手，但傳聞也有股東正積極串連，要逕行「擋拍」，希望與大債權人達成協議，繼續完成施工，留住未來的豐厚利益。

股東表示，寶塔當時因面臨建造公司疑似淘空，以及黑道介入等問題，施工一波三折，雖然3年前又挹注資金，但因財務結構複雜，決定拆夥，明天再度要被法拍，底價逾1億2千萬元。

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  • 工程一波三折，加上股東意見分歧，福龍寶塔又要被法拍。（記者吳俊鋒翻攝）

    工程一波三折，加上股東意見分歧，福龍寶塔又要被法拍。（記者吳俊鋒翻攝）

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