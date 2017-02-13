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新北市的牯嶺街 淡水藝術工坊三、四樓規劃小劇場

2017-02-13  22:06

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水地區人文薈萃，展演能量充沛，除了大型展演場地，地方表演團體也期待實驗性質小劇場空間。經過幾番評估衡量，淡水古蹟博物館擇定淡水藝術工坊三、四樓以此方向規劃，開放藝文團體申請進駐，詳細訊息已公告在淡水古蹟博物館官網。

淡水藝術工坊位在淡水老街後段，正對著觀潮藝術廣場。淡水古蹟博物館行銷企劃組長廖康吾指出，在規劃中，三樓可作為實驗劇場；四樓作為藝文團體辦公室，申請方式和新北藝棧相同，需提出在地演出或和社區團隊合作等回饋計畫，關於淡水藝術工坊三、四樓轉作實驗劇場，先前有先請劇場工作者場勘，獲得認可，也參考了台北市牯嶺街小劇場作法。

新北市議員鄭宇恩日前帶著在地藝文團體代表到淡水區公所舊大樓、得忌利士洋行後棟、淡水藝術工坊三、四樓了解環境，對於淡水古蹟博物館擇定淡水藝術工坊規劃小劇場表示期待。鄭宇恩說，除了靜態展覽外，也為表演藝術找非大型規格表演廳的空間，期待多元發展讓淡水藝術能量愈加充沛，讓新北市也有自己的牯嶺街小劇場。

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  • 新北市淡水藝術工坊三、四樓開放藝文團體申請進駐。（記者李雅雯攝）

    新北市淡水藝術工坊三、四樓開放藝文團體申請進駐。（記者李雅雯攝）

  • 淡水藝術工坊三樓現正展出畫展，在開放藝文團體申請進駐後，將以實驗劇場方向規劃使用。（記者李雅雯攝）

    淡水藝術工坊三樓現正展出畫展，在開放藝文團體申請進駐後，將以實驗劇場方向規劃使用。（記者李雅雯攝）

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