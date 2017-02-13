錯把鴨當鵝 防檢局稱防疫心一樣 李惠仁：欺上瞞下

2017-02-13 20:47

〔記者林彥彤／台北報導］防檢局真的爆烏龍！防檢局今天在「動植物疫災中央災害應變中心」會後證實，第一起花蓮驗出感染H5N6的幼禽不是「鵝」，而是「鴨」，對此防檢局強調，無論是鴨或是鵝，防疫的心都一樣；紀錄片「不能戳的秘密」導演李惠仁聽聞後力批，政府果然是在欺上瞞下。

農委會副主委陳吉仲指出，第一起發現的幼禽，經過多方DNA比對，確定有九成的機率是幼鴨，並非先前通報的幼鵝。防檢局局長黃㯖昌強調，先前防檢局會通報幼鵝，是經過多位學者專家判斷，不過如今證實是鴨，對於防疫的等級不變，都是用最嚴格的標準執行。

紀錄片「不能戳的秘密」導演李惠仁嚴厲批評，政府當局根本就是在欺上瞞下以及防疫無心！他說，防檢局從二月五號就被指出錯認幼鵝為幼鴨，可是該局卻通報「國際世界動物衛生組織」（OIE）說這是雁鴨，被發現後又不斷推說是OIE自行判斷，更糟的是，在第一時間發現H5N6時防檢局還硬說只是「病毒」不是「疫情」，等到疫情傳開後，硬推給候鳥，後來更荒腔走板的事情發生，政府在疫情爆發的第一時間還只限水禽，總是要等到有疫情傳出才限制，防疫根本沒有心。