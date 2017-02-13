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台灣虎航開航濟州島航線 優惠票價1688元起

2017-02-13  20:49

〔記者莊士賢／台北報導〕台灣虎航韓國航線再拓展！台灣虎航預計將於3月28日開航桃園—濟州島航線，是繼大邱、釜山航線後所開航的第三條韓國航線。因應桃園—濟州島新航線開航，台灣虎航將於2月14日上午10:00起至2月16日晚間23:59止推出優惠票價，單程票價1688元起（未稅），優惠機票搭乘期間為3月28日起至10月28日止。

台灣虎航即將開航的桃園—濟州島新航線，開航初期每週二、六飛航（3月28日至6月3日止），之後新增每週三、五的飛航時段提供多元旅客選擇（6月4日起至10月28日止），旅客前往濟州島更便捷之外，亦能彈性規劃不同天數的濟州島旅遊行程。

擁有美麗自然景觀、豐富歷史文化內蘊等多元旅遊資源的濟州島，是韓國備受歡迎的度假旅遊地點，除此之外濟州島氣候溫和，每年3、4月春季期間，油菜花、櫻花等花卉盛開，美麗花海景觀吸引眾多遊客幕「花名」而來，也是濟州島春季的美麗焦點。

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  • 台灣虎航預計將於3月28日開航桃園—濟州島航線。（圖片提供／台灣虎航）

    台灣虎航預計將於3月28日開航桃園—濟州島航線。（圖片提供／台灣虎航）

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