3成3老舊校舍不耐震 桃市砸20億改善

2017-02-13 21:03

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府教育局今天宣布，啟動老校優化計畫。教育局103年普查市立學校的所有校舍，對88年以前興建的1081棟老舊校舍進行耐震評估，發現有3成3需補強或重建，今年會投入共20億元經費，預計3年內改善完成剩餘的118棟校舍，另有12棟必須拆除。

教育局指出，1081棟老舊校舍中，有354棟校舍結構不符耐震評估，比例約3成3，前2年陸續改善後，目前還有118棟需要補強，另外12棟必須拆除的校舍，除了內壢國小因學生減少、校舍比例足夠，無重建需求外，其他如新明國小、龍潭國小、八德國小、龍潭國中、楊梅國中、觀音高中、青埔國小及建國國中等校的11棟校舍都會重建。

除了校舍之外，教育局今年也會投入5億3千萬元經費，推動廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程，預計補助153校，另編列15億元，預計在25所沒有大型室內運動場館的學校，興建活動中心或風雨教室，提供學校大型活動空間、充實運動相關設施設備，也能提供社區里鄰活動。