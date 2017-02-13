| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道遊覽車翻覆 賞櫻團30多人受困12無生命跡象 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
 首頁 > 生活

3成3老舊校舍不耐震 桃市砸20億改善

2017-02-13  21:03

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府教育局今天宣布，啟動老校優化計畫。教育局103年普查市立學校的所有校舍，對88年以前興建的1081棟老舊校舍進行耐震評估，發現有3成3需補強或重建，今年會投入共20億元經費，預計3年內改善完成剩餘的118棟校舍，另有12棟必須拆除。

教育局指出，1081棟老舊校舍中，有354棟校舍結構不符耐震評估，比例約3成3，前2年陸續改善後，目前還有118棟需要補強，另外12棟必須拆除的校舍，除了內壢國小因學生減少、校舍比例足夠，無重建需求外，其他如新明國小、龍潭國小、八德國小、龍潭國中、楊梅國中、觀音高中、青埔國小及建國國中等校的11棟校舍都會重建。

除了校舍之外，教育局今年也會投入5億3千萬元經費，推動廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程，預計補助153校，另編列15億元，預計在25所沒有大型室內運動場館的學校，興建活動中心或風雨教室，提供學校大型活動空間、充實運動相關設施設備，也能提供社區里鄰活動。

廣告
  • 教育局今年將投入5億3千萬元經費，預計補助153校辦理廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程。（記者陳昀攝）

    教育局今年將投入5億3千萬元經費，預計補助153校辦理廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 教育局 桃園市 老舊校舍 耐震
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：3成3老舊校舍不耐震 桃市砸20億改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.