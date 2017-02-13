開學驚喜！3D彩繪牆 逼真懸崖學童搶拍照
2017-02-13 21:28
學生劉軒丞（左起）、周世庭、蘇柏諶、莫翔安模擬划船和在岸邊拉繩的模樣。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］今天是開學第一天，桃園區中山國小也準備了一個驚喜，送給重返校園的學童們！由於校內唯一的遊憩器材老舊，中山國小決定，更新時將一旁的老舊磚牆一併改造為3D彩繪牆，校長鄭友泰說，放學後校園會開放到晚上7點，歡迎民眾前往拍照打卡。
3D彩繪牆的圖畫十分豐富，茂密的森林中穿梭著可愛動物，潺潺流水結合輕舟、水車及碼頭，延伸至地面還有栩栩如生的魚池、幾近逼真的懸崖及吊橋，盡頭處還有野鳥及膠筏，畫面不但充滿童趣，也跟操場旁的榕樹休息區相互結合。
「比原本漂亮多了！」6年級學生陳宥維、鄭竣澤、陳煒勳、劉軒丞、周世庭、莫翔安、蘇柏諶等人下課時間開心在3D彩繪牆前擺姿勢拍照，他們說，原本這裡是一面空空的老舊磚牆，沒想到完工後會變得這麼漂亮。
鄭友泰表示，全校含幼兒園共有2800名學生，過去只有1座遊憩設施，因此使用率、折舊程度很高，不堪使用，這次趁著新設綜合鋼構遊具、體適能設施、鋪設橡膠安全地墊，也美化一旁的老舊磚牆，因為效果很好，校方決定將3D彩繪畫延伸至操場邊，學童返校上課看到都很興奮，也營造出活潑的校園氣氛。
繪製在地面的懸崖和吊橋栩栩如生，學生鄭竣澤（右）、陳煒勳（左）興奮拍照，演技生動。（記者陳昀攝）
中山國小3D彩繪牆上的瀑布、流水相當逼真，學童陳宥維（右）、鄭竣澤（左）開心模擬打坐、游泳。（記者陳昀攝）
中山國小校長鄭友泰（右三）說，趁著這次換新遊具，把老舊磚牆美化成3D彩繪牆，學童都很開心。（記者陳昀攝）
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