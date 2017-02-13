男大生腦中風 女友跨海求救
2017-02-13 22:01
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名男大生到澳洲唸大學，上個月與女友視訊聊天突然嘴歪、右側癱軟，無法說話，女友機警跨海去電男友的室友求救，緊急將男友送醫，發現是腦中風，經施打血栓溶解劑救命，但男友一個月內再中風2次，經檢查發現先天心臟卵圓孔未閉合，手術栓塞才未再復發。
台灣先天性心臟病關懷協會會長、兒童心臟科醫師陳豐霖指出，胎兒時間左右心房相通，出生後大都自行完全閉合，僅有少部分人（約每千人中有5~6人）尚存在細小的卵圓孔，一般不會出現症狀，但肥胖、高血壓、抽菸、久坐不動、靜脈曲張或體質，可能造成血栓中風。
這名25歲男大生在小學三年級時診斷出先天心臟卵圓孔未閉合，但無症狀，病前發一個月出現頭痛，病發前2天更加劇烈，都以為感冒造成，後來與女友視訊時腦梗塞中風，幸好女友發現機警去電男友的室友，搶在黃金時間救命，幸運未留下後遺症。
陳豐霖說，男大生今年過年返台向他諮詢，他第一次中風時送醫打血栓溶解劑，讓男大很快就恢復，但又接連2次中風，進一步檢查發現心臟卵圓孔未閉合，有可能周邊靜脈來的小血栓從卵圓孔進到左心房左心室，到主動脈引起缺血性中風，後來在澳洲當地醫院接受導管栓塞以封閉器將卵圓孔閉合起來。
陳豐霖提醒，如果有先天心臟卵圓孔未閉合，又出現頭痛，不要輕忽，小心可能有中風危機，要盡速就醫。
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