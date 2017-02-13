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高苑工商開學 沖繩姊妹校開舞暖場

沖繩藝術大學同學表演沖繩琉舞、唄三線及太鼓組曲。（記者蘇福男攝）

2017-02-13  20:30

〔記者蘇福男／橋頭報導〕高苑工商今天舉行開學典禮，日本沖繩姊妹校興南高校和沖繩藝術大學同學表演傳統舞蹈暖場，現場充滿濃濃東洋味。

高苑工商去年與日本興南高校締結為姊妹校，雙方正式結盟為教育夥伴，興南高校和沖繩藝術大學今天首次來台參訪，剛好碰上高苑工商開學，兩校同學因此以舞會友。

興南高校畢業生首先以流利中文，宣讀校長我喜屋優對高苑工商的祝賀信函，太鼓社團並表演沖繩諸島有400多年歴史的太鼓舞蹈，沖繩藝術大學也帶來沖繩在地文化的琉舞、唄三線及太鼓組曲，沖繩親善小姐並熱情歡迎高苑工商師生前往沖繩旅行。

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  • 日本沖繩興南高校同學，在姊妹校高苑工商開學典禮上，表演太鼓舞蹈。（記者蘇福男攝）

    日本沖繩興南高校同學，在姊妹校高苑工商開學典禮上，表演太鼓舞蹈。（記者蘇福男攝）

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