禽流感肆虐 學者：注意火雞感染防基因重組

2017-02-13 22:46

〔記者吳亮儀、林彥彤／綜合報導〕台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春指出，一定要針對火雞和鵪鶉做好病毒定序的調查，因為這2種物種感染禽流感後非常容易讓病毒有基因重組問題。

香港和美國之前發現，鵪鶉和火雞都有病毒基因重組的麻煩，若病毒變異，可能傳染更廣、更強。金傳春強調，若防疫單位做出感染禽流感火雞的病毒定序，一定要趕快公布，避免基因重組後有更大的防疫問題。

金傳春說，從前年初起禽流感大爆發，當時農委會主委陳保基發出一紙公文，禁止各大學做病毒偵測，結果以前大家都會做，如今不能做了，這也讓防疫更困難，她批評：「在台灣，禽流感沒有學術自由。」

金傳春認為，當務之急是偵測全台鴨禽場，由行政院組成跨部會中心，科技部也該做雞、鴨跟禽流感之間的關係的研究，邀請產、學界參與，將來立法開放病毒資料供學者做風險評估。

紀錄片《不能戳的秘密》導演李惠仁嚴厲批評，政府當局根本就是在欺上瞞下以及防疫無心！他說，防檢局從5日就被指出錯認幼鵝為幼鴨，可是該局卻通報「國際世界動物衛生組織」（OIE）說這是雁鴨，被發現後又不斷推說是OIE自行判斷，更糟的是，在第一時間發現H5N6時防檢局還硬說只是「病毒」不是「疫情」，等到疫情傳開後，第3度硬推給候鳥，後來更荒腔走板的事情發生，政府在疫情爆發的第一時間還只限水禽，總是要等到有疫情傳出才限制，防疫根本沒有心。

李惠仁認為，觀察政府目前的動作，現在的「災害防治中心」還是比較像是呼口號式的，例如要在疫區成立指揮中心，可是然後呢？要安排誰坐鎮？研議增加補償措施，但地方政府的財源要哪來？聯合地方警力加強稽查私宰場，但查到要照冊列管嗎？許多問題政府都還沒有給具體的答案，現在全台的疫情東部、西部都有，陸禽與鴨禽也都有，病毒的傳播是很快，政府應趕快加把勁。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗也批評，政府防疫總是在用那批舊思維的人，防疫當然沒有效。他認為，新政府應效法美國川普或菲律賓總統，竟然要做，就要有破釜沉舟的決心，只在病毒發現3公里處禁止屠宰根本沒用；扎實的防疫應該要至少全國禁止屠宰7天以上，因為病毒的潛伏期有7天，並不斷呼籲養禽業者要馬上通報，而從現在西部疫區不斷爆出，他更確定H5N6一定是從西部開始。