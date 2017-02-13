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嘉義染H5N6雞隻來自雲林？ 雲縣防疫層級升高

防疫人員撲殺染病養雞場的雞隻。（雲林縣府提供）（記者黃淑莉攝）

2017-02-13  20:35

［記者黃淑莉／雲林報導］嘉義縣府查獲私宰烏骨雞證實染H5N6，雞隻可能來自雲林口湖一處養雞場，雲林縣動植物防所人員前往採樣送驗及管制移動。

另面對縣內禽流感疫情升溫，雲林縣長李進勇今天下午召開防疫應變會議，升高應變層級因應外，並指示各局處加強橫向聯繫及備妥所需防疫物資，及要求各養禽場加強防疫措施。

雲林縣動植物防疫所表示，針對口湖養雞場可能染H5N6，防疫人員實地訪查結果，現場只剩100多隻，外觀健康無異樣，已取樣送家畜衛生試驗所檢驗中，若確定為H5N6將依強化防疫作為，針對該場半徑3公里範圍內加強地毯式訪查、採樣，每半個月一次持續三個月，完全沒檢出才會解除列管。

雲林縣防疫所指出，全縣今年已有13場確定染禽流感，病原有一場為H5N8，其他12場都是H5N6，有2場火雞場、11場都為土雞，經過防檢局專家走訪調查發現，染病原因主要是禽舍圍網設施不確實、人車管制及消毒不夠落實，這些都是防疫最大漏洞，呼籲養禽業者一定要落實防疫工作，以免疫情擴大危及縣內產業。

至於H5N6雖造成中國17個感染人類的病例，其中有12個死亡個案，但依日、韓疫情分析，對於人類的傳染似乎不是很敏感，但為安全起見，防疫所建議畜主進出禽場應戴口罩，及換穿衣鞋，並養成勤洗手的良好衛生習慣，至於禽畜、雞蛋等產品，只要充分煮熟都可安心食用，民眾不必過度恐慌。

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  • 禽流感疫情升溫？防疫人員針對禽畜場加強消毒。（雲林縣府提供）

    禽流感疫情升溫？防疫人員針對禽畜場加強消毒。（雲林縣府提供）

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相關關鍵字： H5N6 嘉義 禽流感 防疫 雲林
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