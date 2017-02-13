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南投竹山興建殯儀館？ 公所澄清無計畫、勿以訛傳訛

2017-02-13  21:17

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮盛傳第13公墓將興建殯儀館，引發各界關注，縣議員張志銘今日特別召開座談會，與會地方人士絕大多數表達反對立場，鎮長黃丹怡強調，公所目前並無興建殯儀館的計畫，也發文全鎮各里辦公室向外界說明，並希望大家不要以訛傳訛。

位於竹山與鹿谷交界的第13公墓，占地面積1000平方公尺以上，不但環境幽雅，且交通便利，縣議員張志銘在延平老人會舉辦是否興建殯儀館座談會，地方參與十分躍踴。

張志銘說，希望透過該座談會溫和、理性方式，聆聽地方的心聲，惟從延平里長吳啟明、老人會長劉明川，迄代表會副主席林賜學及代表劉滿足、楊長浩等人，基於環保、居家環境等種種理由，均持反對立場，也希望公所不要一意孤行。

鎮長黃丹怡表示，邇來地方民眾耳聞13公墓將興建殯儀館計畫，造成民眾深感疑慮、恐慌一事，特別函文各里辦公室協助公告周知，以正視聽，並強調，除非地方民眾覺得需要，並經過充分溝通，否則絕對不會違背民意而為。

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  • 南投縣議員張志銘（面對鏡頭站立者）就竹山13公墓是否興建殯儀館召開座談會，民眾參與踴躍。南投縣竹山公所發文駁斥興建殯儀館一事。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員張志銘（面對鏡頭站立者）就竹山13公墓是否興建殯儀館召開座談會，民眾參與踴躍。南投縣竹山公所發文駁斥興建殯儀館一事。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣議員張志銘（面對鏡頭站立者）就竹山13公墓是否興建殯儀館召開座談會，民眾參與踴躍。南投縣竹山公所發文駁斥興建殯儀館一事。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員張志銘（面對鏡頭站立者）就竹山13公墓是否興建殯儀館召開座談會，民眾參與踴躍。南投縣竹山公所發文駁斥興建殯儀館一事。（記者謝介裕攝）

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