| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道遊覽車翻覆 賞櫻團30多人受困12無生命跡象 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
 首頁 > 生活

台南整排黑板樹遭斷頭剷除 找不到兇手！

2017-02-13  21:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區公親寮社區，20餘年前，進行社區環境改造，在社區與安定區交界的水圳邊種植了一整排的黑板樹，如今已長成可以遮蔭的大樹，卻遭斷頭剷除，社區環保志工十分氣憤，不解已成蔭的大樹為何要砍除？經查詢相關單位，都沒有人砍樹，目前樹到底是誰砍的，還是一個謎。

包括台南市工務局、嘉南水利會、區公所及當地里長，目前還查不出樹到底是誰砍的。

公親里長王金樹表示，這些黑板樹已種了20餘年，前天週日，他接獲有里民通報有人在砍樹，但從外地趕回，砍樹的人已不見了，而發現的里民也不認識砍樹者，不解為何有人要砍樹。

社區志工蘇青癸說，經清查共有15棵大樹被砍，加上過去有5棵遭人砍壞，全部共20棵。原本十分漂亮的水圳綠道，現在變得光禿禿的，令人氣憤。

市府工務局表示，現在該局所屬單位沒有人會這樣砍樹，由於該水圳用地是由嘉南農田水利會負責管理，經向當地公所查詢，目前仍查不出到底是誰砍的。

水利會安定工作站則表示，他們也有接獲通報有人砍樹，還把殘枝棄置在水圳內，經派人前往清理、查訪，並在當地守候了一個下午，但砍樹者未並再現蹤。

廣告
  • 一整排的黑板樹，如今已長成可以遮蔭的大樹，卻遭斷頭剷除。（記者蔡文居攝）

    一整排的黑板樹，如今已長成可以遮蔭的大樹，卻遭斷頭剷除。（記者蔡文居攝）

  • 原本十分漂亮的水圳綠道，現在變得光禿禿的，讓志工氣憤不已。（記者蔡文居攝）

    原本十分漂亮的水圳綠道，現在變得光禿禿的，讓志工氣憤不已。（記者蔡文居攝）

  • 公親寮社區附近的水圳，前陣子環境也曾遭人破壞。（記者蔡文居攝）

    公親寮社區附近的水圳，前陣子環境也曾遭人破壞。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 砍樹 黑板樹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：台南整排黑板樹遭斷頭剷除 找不到兇手！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.