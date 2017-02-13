台南整排黑板樹遭斷頭剷除 找不到兇手！

2017-02-13 21:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區公親寮社區，20餘年前，進行社區環境改造，在社區與安定區交界的水圳邊種植了一整排的黑板樹，如今已長成可以遮蔭的大樹，卻遭斷頭剷除，社區環保志工十分氣憤，不解已成蔭的大樹為何要砍除？經查詢相關單位，都沒有人砍樹，目前樹到底是誰砍的，還是一個謎。

包括台南市工務局、嘉南水利會、區公所及當地里長，目前還查不出樹到底是誰砍的。

公親里長王金樹表示，這些黑板樹已種了20餘年，前天週日，他接獲有里民通報有人在砍樹，但從外地趕回，砍樹的人已不見了，而發現的里民也不認識砍樹者，不解為何有人要砍樹。

社區志工蘇青癸說，經清查共有15棵大樹被砍，加上過去有5棵遭人砍壞，全部共20棵。原本十分漂亮的水圳綠道，現在變得光禿禿的，令人氣憤。

市府工務局表示，現在該局所屬單位沒有人會這樣砍樹，由於該水圳用地是由嘉南農田水利會負責管理，經向當地公所查詢，目前仍查不出到底是誰砍的。

水利會安定工作站則表示，他們也有接獲通報有人砍樹，還把殘枝棄置在水圳內，經派人前往清理、查訪，並在當地守候了一個下午，但砍樹者未並再現蹤。