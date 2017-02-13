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退休警當志工 老道經驗保護學童安全

2017-02-13  21:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市退休警察人員協會成立的「3Q退警志工隊」得知今日為國中、小開學日，特別出勤協助警局建立「安全走廊」，讓學童在上下學途中都能行得安全。志工們經驗老道的指揮動作，保護學童安全。

基隆市警局為維護學童上學安全，特別於開學日啟動護童專案，由各分局、少年隊、婦幼隊及熱心的「3Q退警志工隊」，在本市各國小門口守望，協助交通疏導；另也針對各學校周邊增加巡邏密度，也讓家長放心。

基隆市警局長王慶麟非常感謝退休人員的協助，雖然志工們從警察職務退休，仍繼續發揮所長，為民服務，共同維護學童一個安心無虞的學習環境。

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  • 由退休警務人員組成的「3Q退警志工隊」於開學日出勤，協助警局維護學童安全。（記者吳昇儒翻攝）

    由退休警務人員組成的「3Q退警志工隊」於開學日出勤，協助警局維護學童安全。（記者吳昇儒翻攝）

  • 學童在老師及志工的帶領下安全到校上課。（記者吳昇儒翻攝）

    學童在老師及志工的帶領下安全到校上課。（記者吳昇儒翻攝）

  • 「3Q退警志工隊」今日特別出勤協助警局維護學童安全。（記者吳昇儒翻攝）

    「3Q退警志工隊」今日特別出勤協助警局維護學童安全。（記者吳昇儒翻攝）

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