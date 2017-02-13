219全國反空污遊行 白袍隊號召上街爭「好氣」
2017-02-13 20:36
〔記者蔡淑媛／台中報導〕219全國反空污大遊行，全國首次有醫師公會公開力挺，白袍隊上街頭爭好空氣，台中市醫師公會、大台中醫師公會、大台中山海屯診所協會等超過20名代表今天號召6千6百名會員和近千家診所上街頭，出面反空污，爭取健康呼吸平權，並邀請市長林佳龍一起為健康而走。
「反空污，要健康！219遊行，醫生請你同行！」台中市醫師公會理事長羅倫檭說，全台有4萬6千名醫師，邀請醫生一起來遊行，強調醫生不只是治病，預防醫學更重要，目前至少有百名醫師著白袍上街頭。
發起人台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃提出遊行訴求：一、中央政府要治空污，抗暖化，籌組防制空污抗暖化行動小組，二、落實空污治理成亞洲典範，行政院親率跨部會明訂期和具體方法改善中南部空污，三、全面翻修空污法，擴大管控空氣毒物、加重違法民法和刑事責任、罰金。
空污行動小組召集人陳文侯也說，排除吸菸相關後，發現肺癌與空污有關，醫界也折損不少精英，中華民國醫師公會全聯會副秘書長、中社社長林恆立為耳鼻喉科醫師，他說自己和病患過敏時眼睛癢、打噴嚏、流鼻水，甚至呼吸困難，常認為是過敏原所致，其實是空污造成，他認為，政府目前沒能提出空污標準和有效策略。
台中市山海屯診所協會秘書長林釗尚表示，PM2.5是指顆粒直徑不到髮絲的1/28的細懸浮粒子，非常微細能穿透肺部氣管，直接進入血液，影響免疫力，但在台灣，例如東海大學、大里等地區，2014年均值已達35μg/m3，是雪梨、波士頓的5倍。
大台中醫師公會秘書長陳俊宏表示，常見到很多過敏、氣喘的孩子；彰化縣牙醫師公會理事長黃人修醫師也說，看診發現兒童鼻息肉比例高，3個至少2個有鼻息肉，跟空污絕對有關係。
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