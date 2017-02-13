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台女遊日車禍亡 家屬晚間帶遺骨返台

2017-02-13  20:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣師大27歲博士生徐子惠11日在日本九州發生車禍，因頭部重傷昨天中午宣告不治，另外兩名友人輕傷，徐女雙親稍早完成愛女的遺體火化後，今晚8點半將搭機返台。

《中央社》報導，駐日代表處福岡分處今天緊急聯絡家屬，徐女雙親今天上午抵達九州完成後事、遺體火化後，今天晚間8點半將搭乘華航班機返台。

至於其他3名，因為需配合日本警方調查，因此暫時不能回國。目前駕車的楊姓女子留在八代警察署接受訊問，其餘兩男留在飯店。

駐福岡辦事處表示，目前日方已妥善安排，楊女情況正常，也已安排其父明天與她會面。明天警方將送報告書給檢察署，屆時將判斷是否繼續調查或判決。

據了解，徐女當時坐在駕駛座後方，頭部遭受強力撞擊，另外3人輕傷無礙，車禍原因疑似為路況不熟導致過彎時撞上山壁。

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  • 在日本發生車禍去世的徐姓女博士生，目前就讀於台灣師範大學博士班。（圖擷自《熊本電視台》）

    在日本發生車禍去世的徐姓女博士生，目前就讀於台灣師範大學博士班。（圖擷自《熊本電視台》）

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