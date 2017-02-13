高雄市家禽屠宰場 驚傳禽流感疑似案例
2017-02-13 18:49
〔記者陳文嬋／高雄報導〕繼花蓮、台南陸續傳出禽流感疫情後，高雄市湖內區某肉品有限公司附設屠宰場亦傳出禽流感，市府動物保護處接獲通報後，立即派員前往現場採樣送驗，並同步執行廠區內外消毒工作，以避免病原擴散。
市府動保處今接獲轄內某家禽屠宰場屠檢獸醫師通報，有一批來自雲林縣東勢鄉家禽牧場待宰雞隻，於屠宰前即出現雞群大量死亡，雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位均呈現明顯潮紅現象，經判定疑似感染禽流感病毒，為迅速掌控疫情，動保處隨即派員前往該屠宰場，並將相關檢體送往淡水家畜衛生試驗所檢驗，以確診病例。
動保處徐榮彬處長表示，自入冬以來，高雄市轄內養禽場均尚未傳出禽流感疫情，本次由家禽屠宰場所通報之病例應屬特殊個案，動保處已同步追查該批雞隻來源，並通知相關單位配合追查實際流向，避免疫情持續擴大。
徐榮彬強調，禽流感病毒對環境抵抗力不強，同時對熱、酸及大部份消毒藥劑十分敏感，在攝氏100°C加熱1分鐘即可殺滅，因此民眾食用禽肉與蛋類於「充分煮熟」後即可安心食用。
動保處呼籲民眾要遵守「四不一要」原則:一、不靠近、接觸及餵食野生鳥禽，二、不至疫區參觀鳥禽，賞鳥時也不靠近、不碰觸鳥禽屍體，三、不私自攜帶鳥禽入境與購買來路不明鳥禽，四、不野放或放生鳥禽;接觸鳥禽或排遺後要立即以肥皂清潔雙手，即可有效預防禽流感。
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