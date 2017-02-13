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兩度獵殺灰面鵟鷹將近30隻 檢方求處重刑

2017-02-13  20:07

〔記者李立法／屏東報導〕55歲潘姓男子涉嫌在去年10月間，持具有殺傷力的空氣槍2度獵殺灰面鵟鷹近30隻，屏東地檢署偵辦後，依違反槍砲及野生動物保育法將潘男提起公訴，檢察官認為潘男僅為一己之私，濫捕保育類野生動物，損及台灣國際形象，惡行非輕，建請法官從重量刑。

檢方調查，潘男去年趁著「國慶鳥」灰面鵟鷹過境恆春半島期間，先於10月11日晚間在滿州鄉里德村活動中心後方山區，持空氣槍獵殺棲息林間的20隻灰面鵟鷹，接著又在10月14日晚間，於相同地點持槍獵殺9隻灰面鵟鷹，當場被警方查獲，警方隨後從其住處起出灰面鵟鷹屠體1隻及內臟3包（含心臟19顆，胃14顆）。

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  • 警方破獲獵殺國慶鳥。（記者蔡宗憲翻攝）

    警方破獲獵殺國慶鳥。（記者蔡宗憲翻攝）

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