南投國道門面髒亂 縣府籲車輛勿亂停

2017-02-13 20:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今年春節期間推出「銅梁火龍」系列活動，前來遊玩人數達400萬人次，再創新高，惟國道3號延伸南投市區道路的華陽路、南陽路，堪稱是市區對外門面，不料，卻髒亂不堪，引發外界詬病，縣府今日就人行道展開整建工程，並呼籲商家不要在施工區隨意停車，以免影響工程進行。

南投縣風景區相當多，素有「台灣瑞士」之稱，今年春節期間，縣府推出南投燈會、恐龍展及沙雕展等三合一活動，期間還搭配中國「銅梁火龍」3天、4場次活動，使得南投市區聯繫國道3號的華陽路、南陽路交通的車流量，顯得更加頻繁，一度還有交通打結之虞。

惟民眾從國道3號沿華陽路、南陽路進入南投市區時，迎面而來的市區景觀十分髒亂，尤其，從康壽國小至投清橋約300公尺的路段，不時可見地磚被路樹撐破情形，不但有礙觀瞻，也危及民眾進出安全，經民眾積極陳情下，縣府遂展開整建工作，預計3個月後完工，屆時，保證讓外界有耳目一新之感。