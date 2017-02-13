南投國道門面髒亂 縣府籲車輛勿亂停
2017-02-13 20:59
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今年春節期間推出「銅梁火龍」系列活動，前來遊玩人數達400萬人次，再創新高，惟國道3號延伸南投市區道路的華陽路、南陽路，堪稱是市區對外門面，不料，卻髒亂不堪，引發外界詬病，縣府今日就人行道展開整建工程，並呼籲商家不要在施工區隨意停車，以免影響工程進行。
南投縣風景區相當多，素有「台灣瑞士」之稱，今年春節期間，縣府推出南投燈會、恐龍展及沙雕展等三合一活動，期間還搭配中國「銅梁火龍」3天、4場次活動，使得南投市區聯繫國道3號的華陽路、南陽路交通的車流量，顯得更加頻繁，一度還有交通打結之虞。
惟民眾從國道3號沿華陽路、南陽路進入南投市區時，迎面而來的市區景觀十分髒亂，尤其，從康壽國小至投清橋約300公尺的路段，不時可見地磚被路樹撐破情形，不但有礙觀瞻，也危及民眾進出安全，經民眾積極陳情下，縣府遂展開整建工作，預計3個月後完工，屆時，保證讓外界有耳目一新之感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里
- 11處榮家 開放民眾自費安養
- 13農友相揪復耕宜蘭豆 自釀醬油
- 「小班弟」英國奧斯卡再稱帝 萊恩葛斯林突缺席
- 公司擋路怒退團 韓偶像刪光團體貼文「令我難受」
- 網紅重達130公斤切胃 醫生將鐵塊留肚內引病危
- Rain、金泰希現身葛萊美朝聖 夫妻倆變身小歌迷
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 〈50 Plus〉女兒與父親
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- 男子騎車天冷體力不支自撞摔倒，警方即刻救援
- 吸安後太亢奮 熬夜聊天睡到日上三竿被逮
- 周蕙有ＸＸ相伴 願忍「女版蘇永康」封號
- 受傷警︰他像發狂鬥牛
- （影音）張孝全那裡跑出來 鄭秀文看不慣出剪喀擦
- 2/13重要財經新聞一覽
- NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分
- 農漁會選舉 台東已有6件分案調查
- 情人節前跳出來 溫昇豪曝與妻22年感情沒變原因是...
- 女調查官侵占男友錢 判賠503萬
- 考試院副院長人事同意權 立院24日投票
- 當臨演得知票房落後 柯文哲：別說是我演得不好
- 花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
- 粉碎情人節遊行
- 書劍集》川普的德州撲克戲法
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發
- 2個女兒作證 媽曾傳裸照給小王
- 網傳淡水出現「開車門怪客」 真相是…
- 〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚
- 退團仍義氣挺「血汗」寫真 晨翔：大家努力的成果
- 社區購書 市圖今年編500萬補助
- 時力徐永明提修法 開放法庭直播
- MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備
- 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南投國道門面髒亂 縣府籲車輛勿亂停
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分