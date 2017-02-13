馬祖存放核廢料？ 連江縣長：堅拒到底

馬祖擁有四鄉五島與其他無人島嶼景致優美，卻傳出被台電相中可能做蘭嶼核廢料存放場址；圖為馬祖知名的北竿芹壁聚落。（記者俞肇福攝）

2017-02-13 18:59

〔記者俞肇福／綜合報導〕針對台電處理蘭嶼核廢料選出四處存放場址，連江縣也在其中；向來溫和的連江縣長劉增應說，馬祖四鄉五島自然環境優美，有豐富的海洋資源，全縣上下目前努力發展觀光，不希望台電將核廢料存放在馬祖，縣府與全縣縣民的意見一致，堅拒到底。

劉增應說，台電選場址存放蘭嶼廢核料一事，連江縣府事先未接獲任何訊息，對於連江縣無人島嶼成為存放核廢料候用場址，縣府可以說十分驚訝；劉增應說，連江縣不想與核廢料存放場址有任何牽扯，縣府不想、也不會與台電談。