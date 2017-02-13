澎湖元宵盛會爭奇鬥艷 西嶼今年異軍突起

合橫國小浮球龜，為西嶼燈會增添景點。（記者劉禹慶攝）

2017-02-13 19:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正如火如荼展開的澎湖元宵盛會，今年除了烏崁靖海宮與風櫃溫王殿持續7天活動外，大都是3天結束；沉寂多年的西嶼外垵漁火不滅，在融入外籍文化及合橫國小推動的浮球藝術後，今年異軍突起，成為澎湖首選元宵盛會。

四面環海的澎湖群島，近年來因青壯人口大批流失，勞力密度高的漁業仰賴外籍漁工支撐，西嶼外垵為澎湖衛星漁港，因此雇用大批印尼漁工，由於以往澎湖曾傳出外籍漁工聚眾滋事，留給外界不好印象；但今年元宵佳節，外籍漁工熱情參與，卻扭轉外界刻板印象，並為外垵燈會融入新文化元素。

今年西嶼外垵元宵盛會，除了依循傳統漁船燈火3日不滅外，更由印尼漁工組隊，以類似我國舞龍舞獅方式，扛著自製的四腳獸遶境，搭配異國音樂，為慶典增添氣氛，不少民眾專程衝著異國風情而去，也為文化融合寫下最佳註解，未來可持續發展成西嶼元宵燈會的特色。

另外促成西嶼燈會異軍突起的原因，還有合橫國小浮球龜，以海洋教育聞名的合橫國小，去年以海洋廢棄物浮球製作元宵龜，意外獲得熱烈迴響；今年合橫國小教師林香伶設計的可愛浮球媽祖，更成為湖西天后宮今年元宵的重頭戲，因此合橫國小除了帶動西嶼燈會新鮮度外，也擴大影響至其他鄉市元宵活動。