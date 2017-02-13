本週補班換下週連假 勞動部：需勞工同意

2017-02-13 18:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕為了讓228紀念日的假期能夠連放四天，因此人事行政局排定，原本27日的上班日將挪移至本週六（18日），勞動部表示，人事行政局的這項調移方式是針對公家單位，但若民間機構本週也因挪移上班日而上六天班，27日就應該要讓勞工休假，否則就違反勞基法。

勞動部表示，228紀念日是《勞基法》規定的勞工國定假日，僱主應依法給假並給薪。不少民間企業比照政府單位的出勤方式，以「一日換一日」的方式形成連假。

以今年228連假為例，民間企業多半會要求勞工18日補上班，換取27日放假，讓勞工也能在本月25日到28日享有四天連假，但勞動部提醒，要採取這種調動方式，僱主須徵得工會或勞資會議同意才可調整，若未獲同意逕自調動，僱主除可處2至100萬元的罰鍰外，18日出勤還得依法支付勞工加班費。

比照公家機關挪移上班至第6天 不另計加班費

不過也有企業擔心，若本週連續上班六天，按照現行法律規定第六天上班須支付較高加班費，因此寧可讓勞工18日休假，27日正常上班。勞動部說明，去年初有提出函釋，若適用勞基法的勞工比照公家機關辦公行事曆出勤，遇到需挪移的情形以至於上班至第六天，第六天上班日將視為正常的上班日，不會另外計算加班費。不過勞動部也強調，該函釋僅許可「比照公家單位調移以達連續假期」的情況。

以今年為例，除了228連假外，未來有端午連假與中秋連假都會遇到類似的情況，都可以適用，只要經勞資協議後就可以比照公家單位調整上班日與休假日。

不過由於每年可能遇到的情況都不一樣，遇到連假都要啟動勞資協商程序，確認勞工意願，曠日廢時。勞動部表示，雇主可以在一年之初，比對公務機關行事曆後，透過勞資協商會議一次性取得當年度所有連假的挪移同意。