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衣服毛料裝飾烘壞 竟變成「山寨」兩津勘吉

網友貼文指出，朋友日前將新衣服水洗、烘乾後，衣服上的毛料裝飾竟捲曲變形。（圖擷取自爆社粉專）

2017-02-13  19:38

〔即時新聞／綜合報導〕毛料衣物不能亂烘乾！一名網友在臉書社團「爆廢公社」指出，朋友日前將新衣服水洗、烘乾後，衣服上的毛料裝飾竟捲曲變形，讓不少網友看完照片後笑稱「變成山寨版兩津勘吉」。

這名網友表示，他的朋友日前新買衣服，才穿一次，下水洗、並烘乾後，卻完全變了樣，原本衣服上蓬鬆的毛料裝飾，竟捲曲變形，「不知道是洗壞還是烘壞，竟讓衣服一秒變山寨版」。

不少網友看完後紛紛笑稱，「兩津勘吉？」、「幫它剃掉毛重長」、「毛毛蟲變蚯蚓」、「只見李組長眉頭一皺！」、「看來洗衣精有脫毛效果」、「燙髮前，燙髮後變山本頭」；也有網友表示，應該是溫度過高烘壞所致，像這種毛料只能用低溫烘乾，像是不少羽絨衣都是用這種毛料。

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