拍婚紗照 新北陶博館免收場地費

新北市鶯歌陶瓷博物館可提供婚紗攝影，而且免收場租費，結婚29週年的陳旭鵬與陳淑娟，特別選在情人節前夕到陶博館拍紀念照。（陶博館取得授權，陳旭鵬提供）

2017-02-13 19:36

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館環境幽美，館後方有一陶瓷公園，堪稱情侶約會勝地，陶博館宣布，場館可提供婚紗攝影，而且免收場租費，近期便有一對結婚29年的愛侶，在情人節前到陶博館拍攝紀念照，夫妻倆異口同聲說，「在最喜歡的博物館留下合影，是我們能想到最浪漫的事！」

陶博館館長吳秀慈表示，陶博館除了適合全家休閒遊憩之外，更是婚紗攝影的好地點，主建築以清水模、透明玻璃聞名，不僅吸引國內外廣告、電影、偶像劇取景，多位館員也曾在大廳、陶瓷藝術園區等地，拍攝婚紗照及宴客，還有學生在館內求婚成功，造就許多愛的回憶。

陶瓷藝術園區開園後，來自全球陶藝家的大型公共藝術品進駐，也成為民眾來訪必拍的景點之一，包括陶座欄杆、玻璃圍幕、長橋起點、蛇窯中段、鐵達尼角落、禧門、月門等，都曾被民眾票選為最佳攝影景點。

今年結婚29週年的陳旭鵬與陳淑娟，特別選在情人節前夕到陶博館拍紀念照，兩人笑說，鶯歌擁有濃厚人文風情，常來陶博館散步、看展，這裡每個角落都有他們一起走過的足跡，能與愛人在最喜歡的博物館留下合影，是他們能想到最浪漫的事。