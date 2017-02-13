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巧撞情人節 民眾怒：餐廳片面減少用餐時間1小時

2017-02-13  19:33

〔記者陳紜甄／台北報導〕明天就是情人節！但卻有兩位讀者向本報爆料，幾天前向北市果然匯歐式素食餐廳電話預約明日用餐，但昨日服務人員電話告知，由於明日是情人節，店內下午用餐時間提供下午茶，中午用餐時間縮減一個小時，讀者張先生表示，餐廳人員臨時通知，片面更改時間，令人不滿。

張先生爆料表示，他是果然匯歐式素食餐廳的老客戶，過去幾次用餐經驗都不錯，因此相約八、九位朋友，利用中午時間聚餐並電話預約果然匯歐式素食餐廳。但十二日餐廳人員來電，態度強勢告知，用餐時間從十一點半到下午三點，改為十一點半到下午兩點，本來朋友應該悠閒聚餐，卻可能因縮短一個小時，用餐品質打折。

王先生也爆料表示，當時服務人員打電話告知時，一副很忙的態度，「要嘛就來，不來就取消」，本想與服務人員溝通，看是否能改成下午兩點半才清場，但對方沒有要聽，態度惡質糟糕。

業者︰中午用餐客人不會清場

果然匯歐式素食餐廳對此回應，今天情人節下午茶時間為兩點四十至四點廿分，但不影響中午用餐的客人，也不會清場，客人可從十一點半吃飯到下午四點廿分，「當時向客人電話告知時，表達不清楚，這是我們的疏忽。」

北市法務局主任消保官何修蘭表示，目前僅針對餐券訂定相關法規，餐券之外的糾紛，則回歸到民法處理，並可依民法要求現金補償。不過，她表示，民眾要依民法向餐廳請求損害賠償，有困難度。因為難以證明具體損害，且餐廳片面變更用餐時間，也無違法。

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  • 果然匯歐式素食餐廳遭民眾投訴，用餐時間減少一個小時。（記者陳紜甄翻攝餐廳網站）

    果然匯歐式素食餐廳遭民眾投訴，用餐時間減少一個小時。（記者陳紜甄翻攝餐廳網站）

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