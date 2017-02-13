情人節脫魯一次就上手！超靈驗月老攻略大公開～

2017-02-13 18:20

直擊大台北地區超靈驗月老廟！

〔即時新聞／綜合報導〕告別過去數日冷颼颼的天氣，暖暖的西洋情人節將於明天到來，對於不少單身的朋友來說，情人節可能是一年中最容易被「閃瞎」的日子。為此，本報特地派出「脫魯專員」，替廣大單身同胞們親自走一趟幾座大台北地區著名的月老廟，讓大家有拜有保庇喔！

特派員走訪的第一座月老廟就是鼎鼎大名的「霞海城隍廟」，位於迪化街的霞海城隍廟，是許多人心目中的必拜聖地，多年來幫助許多單身男女覓得好姻緣。而城隍廟周邊的大稻埕也是北台灣著名的景點，吸引了許多民眾佇足停留，歇歇腳喝杯茶，待能量補足了以後再繼續朝著追尋另一半之路前進。

第二座則是坐落於萬華，終年香火鼎盛的龍山寺，不過有些人可能不知道，龍山寺裡面祀奉的月老也是單身男女求紅線的熱門地方。特派員特別請小編叮嚀大家，在這裡求紅線千萬別忘了要擲三個聖筊的規矩！

特派員來到的第三座超靈驗月老廟則是位於中和的力行福德宮，這裡最大的特色在於有一本能夠祈求緣分的姻緣簿，至於姻緣簿的寫法與求紅線的相關禁忌，且容小編在此賣個關子，快點進影片來一探究竟吧！