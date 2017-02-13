清華、交大梅竹賽24日開打 重現機車大遊行

交通大學與清華大學的年度體育盛事梅竹賽即將在24日開打，交大校長張懋中和梅竹賽後援會及籌委會邀請兩校師生和市民來觀賽。（記者洪美秀攝）

2017-02-13 19:17

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學與清華大學的年度盛事「丁酉梅竹賽」，24日到26日開打，今年主辦的交通大學號召兩校學生，參與21日舉行的機車遊行嘉年華暨誓師大會，為丁酉梅竹賽展開第一波造勢及揭幕活動。

交大梅竹後援會表示，機車大遊行是睽違15年後，梅竹賽再度與市政府合作，將以嘉年華形式展開環新竹市遊行，要增添梅竹賽氣氛，提振士氣，同時也向市民宣傳媲美牛津劍橋、哈佛耶魯等知名大學的年度體育盛事。

交大表示，15年前，清、交兩校曾舉辦「梅竹大遊行」，吸引上千名師生組成遊行車隊上街頭造勢。兩校組成的機車隊、重車隊聲勢浩大，今年在睽違十五年後將再現機車大遊行，並以嘉年華形式呈現，校長張懋中也以「Act Together, We Go Far」期盼兩校學生歡喜同行、致遠。

交大丁酉梅竹籌備委員會表示，丁酉梅竹賽事是從乙未梅竹（2015年）復賽以來，首次10項正式賽全部開打，另有女桌表演賽、女羽表演賽，都讓賽事豐富度更勝以往；丁酉梅竹也將提供史上最多的轉播服務，讓無法進場的師生、校友及有興趣的民眾即時掌握賽況。

今年交大後援會也舉辦「合勤創新獎座x梅竹名人講堂」，邀請到網路當紅HOWHOW到學校演講「How to be a Youtuber」，並規劃二手衣捐贈活動，以公益行動讓梅竹賽更具意義。