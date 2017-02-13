H5N6首例死亡幼禽是鴨是鵝？ DNA鑑定出來了
2017-02-13 18:26
防檢局今天公布DNA比對結果，確認該幼禽是鴨。（圖由防檢局提供）
〔即時新聞／綜合報導〕農委會防檢局在2月6日公布，把花蓮玉里發現國內首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼禽認為是鵝，遭紀錄片導演李惠仁在臉書上質疑是鴨，防檢局今天公布DNA比對結果，確認該幼禽是鴨，但防檢局長黃㯖昌表示，是鴨是鵝，都不影響對禽流感的防疫政策。
綜合媒體報導，紀錄片《不能戳的秘密》導演李惠仁日前在臉書上質疑，農委會防檢局所公布的花蓮玉里首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼禽，「養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子」，防檢局將該死亡幼禽送去鑑定DNA，今天結果出來確認是鴨，防檢局長黃㯖昌表示，到底是鴨還是鵝，跟防疫的強度完全沒關係，但對外界造成困擾，深感歉意。
農委會9日新聞稿也強調不論花蓮拾獲的禽鳥是何種品種，皆採取相同規格防疫措施。也說，鵝、鴨、雁都是屬於雁鴨科，在檢出帶有H5N6新型高病原禽流感時，考慮病毒散播的風險，無法在第一時間送相關機關作鳥種鑑定，才造成此次爭議。
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