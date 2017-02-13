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多良車站上方過度開發？村長駁世代耕作土地未曾致災

多良火車站上方山坡地有農民開墾栽種小米、紅藜等作物。（記者王秀亭攝）

2017-02-13  19:21

［記者王秀亭／台東報導］有最美火車站之稱的多良火車站上方山坡地，近來遭質疑過度開墾，引發在地居民不滿，多良村長古立勇怒駁，多良部落原住民本來就靠山吃飯，合法申請耕作的自家農牧用地不能開發，難道要等著餓死。

沿著往多良火車站的產業道路而上，進入位於山區的多良部落，道路兩旁明顯可見、經開墾的山坡地就有十多處，遊客如織的多良火車站就在山坡地下方，遊客只顧著火車通過，拍下美景，卻不知後方山區部分山坡地已開墾為耕地。

來自台中的李姓遊客說，山坡地開墾不是好事，多良美景應該留給遊客欣賞；同樣住在東部的花蓮林姓婦人則認為，在不超限利用前提下，應給農民合理的開發範圍，才能美景與農民生計兼顧。

「聽了很火大」。多良村長古立勇直言，祖先遷居此地時已評估過風險，世代在此耕作從未發生過土石流，加上農民水土保持觀念提升，又有相關單位輔導在部落裡栽種小米、紅藜、南瓜等傳統作物，在地居民清楚哪些山坡地開發不會致災，遭質疑過度開墾，豈不打臉輔導農民的農政、水保單位。

古立勇說，遊客才是破壞環境的元兇，到最美車站賞景卻亂丟垃圾、阻礙村民進出部落，遊客不要只會批評東部山區過度開發，卻在西部猛建「石林（高樓大廈）」，誰才是破壞環境者明顯可見。

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  • 多良火車站是太麻里鄉知名景點，有人質疑上方山坡地過度開發恐讓美景不在。（記者王秀亭攝）

    多良火車站是太麻里鄉知名景點，有人質疑上方山坡地過度開發恐讓美景不在。（記者王秀亭攝）

  • 現在是南迴地區小米播種季節，多良部落居民以人力耕作方式在自家農田栽種小米。（記者王秀亭攝）

    現在是南迴地區小米播種季節，多良部落居民以人力耕作方式在自家農田栽種小米。（記者王秀亭攝）

  • 多良山區經開墾的山坡地集中。（記者王秀亭攝）

    多良山區經開墾的山坡地集中。（記者王秀亭攝）

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