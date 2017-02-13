屏市成立玩具銀行 讓二手玩具有新家

屏東市成立玩具銀行，為二手玩具找新家。（記者葉永騫攝）

2017-02-13 17:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕小孩長大了，二手玩具怎麼辦？屏東市公所今天在復興圖書館成立「玩具銀行物流中心」，提供給弱勢家庭的兒童，也為二手玩具找到最適合的新家。

屏東市「玩具銀行物流中心」今天在市長林亞蒓、市代會主席林恊松等多位代表、里長一同見證下揭牌，從即日起於屏東市公所、復興圖書館、屏東環球金鑛側門展開募集的工作，在收到二手玩具後將進行匯集、倉儲、清洗消毒、分類、歸類，再提供給登記需要的弱勢家庭。

市長林亞莼表示，市公所在執行幸福飽胃站計畫時發現，許多弱勢家庭的孩童竟然拿鍋碗瓢盆當作玩具，她認為童年不應受限於家庭環境及父母收入影響，玩具銀行物流中心的推出就是提供更多元的兒童服務項目，鼓勵民眾將孩子已經長大不玩的玩具或者鮮少拿出來的玩具捐出來，分享給有需要的人。

市公所指出，目前募集到的玩具以中低收入戶為優先，由社區里長、代表協助登記認養，感謝屏東市玉皇宮捐贈10萬元添購新的玩具，也謝謝屏東環球購物中心協助玩具銀行募集箱設置，而回收的玩具中絨毛玩偶因為容易導致塵蟎過敏，一律不收取，玩具零件易缺件、散落、太小、尖銳也不回收，也募集0-6歲繪本或者立體書，但小說、雜誌、教科書等不回收，刀槍、電動玩具等具有攻擊性質的玩具也不回收，請民眾事先篩選。