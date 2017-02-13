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情侶上演求婚記 台灣燈會甜蜜爆表

情侶在台灣燈會浪漫的「田心．甜心」區上演求婚記。（記者黃淑莉攝）

2017-02-13  17:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區「田心．甜心」區上演求婚記！林姓男子與張姓女友相戀2年多，邀約女友一起去賞花燈，走到浪漫的「田心．甜心」區時當眾求婚，女友同意後圍觀民眾高喊「KISS、KISS」，2人當場親吻現場響起熱烈掌聲給予祝福。

雲林縣府文化處長林孟儀指出，「田心．甜心」區位在虎尾主燈區旁的創意燈區內，燈會期間適逢2月14日情人節，主辦單位特別結合虎尾糖廠為創意發想，設置許多浪漫花燈，有酷似「阿凡達」的阿拉丁神燈情侶、王子替灰姑娘穿玻璃鞋、LOVE字樣、青蛙王子、老鼠娶親等，開燈後吸引許多情侶、夫妻駐足拍照。

家住虎尾的張姓男子得知後，與友人一起策劃求婚記，張男說，這是家鄉第一次辦理台灣燈會別具意義，也想讓女友有一個難忘求婚儀式。

昨天在上百人見證下林男求婚，許多人拿起手機拍照，當林男下跪求婚時，許多人高喊「答應他」，張女答應後，圍觀民眾又高喊「KISS、KISS」，現場甜蜜度爆表。

2人當場親吻現場響起熱烈掌聲給予祝福。（記者黃淑莉攝）

昨天在上百人見證下林男求婚，許多人拿起手機拍照。（記者黃淑莉攝）

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