這所高中好幸福 開學日去墾丁畢旅3天

忠明高中高三生昨天開學去墾丁畢旅。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-13 17:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是國高中小學開學日，忠明高中一開學就舉辦畢業旅行，讓高三生到墾丁畢旅三天，週四回來收學測成績單，準備申請學校或指考，今年小學生雖然比去年稍早開學，但一開學就快進入狀況，甚至說來開學校上課比去上安新班有趣多了。

忠明高三近400名師生今天一開學就到墾丁畢業旅行3天，學務主任陳建銘說，高三在寒假考學測，2月16日發成績單，讓學生畢旅好好玩樂、放鬆，旅行回來隔天收成績單準備收心，考得好就好好升學、考不好就要準備指考。

忠明高中校長張永宗也在開學典禮期勉國高中生，多一點理想，少一點幻想；要多讀聖賢書，少依賴網路，以及多方位接觸，少執著孤獨。

北屯文心國小全校有近1500名學生開學，校長陳怡婷昨天一早在校門口迎接孩子進校門，她說，只有少數低年級學生還有父母陪進教室，但一看到老師、同學就很開心，不再哭鬧，學校週四定期升旗，所以當天未舉行開學典禮，但學生都很快進入上課狀況，蕭姓小五生說，放寒假也是到安親班上課，來上學比較開心。

文心國小開學日，學童開始專心上課了。（記者蔡淑媛攝）