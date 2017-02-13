宜蘭市設「情人隧道」 30國佳麗共襄盛舉

宜蘭市公所將春節期間以燈籠設置的「吉祥隧道」，轉換為「情人隧道」，於隧道周邊布置裝置藝術，也設置愛情網，讓有情人掛上心願小卡祈福。（宜蘭市公所提供）

2017-02-13 18:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］明日就是情人節！宜蘭市公所將春節期間以燈籠設置的「吉祥隧道」，轉換為「情人隧道」，於隧道周邊布置裝置藝術，也設置愛情網，讓有情人掛上心願小卡祈福，公所還邀請來自30國的選美佳麗，展開為期兩周的參訪及公益行程，共同行銷宜蘭。

「吉祥隧道」連接市公所與幸福轉運站，春節期間設置，公所原本打算元宵節過後就會拆除，但由於隧道頗受好評，又適逢情人節，決定延後至2月底拆除，隧道從傍晚5點點亮至深夜0時，周邊設置有Love字樣的裝置藝術，也設置愛情網，讓情人們寫下心願小卡，掛在愛情網上祈福。

另外，由於適逢中華國際選美發展交流協會舉辦2017「國際璀璨皇后」全球大賽，市公所也邀請來自30國的參賽佳麗來台，自9日起在台灣展開為期將近2周的參訪與公益活動行程，佳麗們希望能在情人節前夕，在宜蘭市留下美麗身影。

宜蘭市長江聰淵表示，因適逢西洋情人節，才會將吉祥隧道轉變為情人隧道，歡迎有情人同遊，除此之外，再加上各國佳麗的參與，希望藉此行銷宜蘭，打造宜市宜居的城市。