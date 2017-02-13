彩繪國小電梯門 彷彿進入畫本世界

一樓電梯為「參觀動物園」，有可愛的長頸鹿探出頭吃嫩葉。（記者方志賢攝）

2017-02-13 17:19

〔記者方志賢／高雄報導〕今是寒假後開學日，高雄市小港區華山國小學生上午一早進入校門，就被校園電梯新繪製的3D立體彩繪驚豔，有可愛的長頸鹿探出頭吃嫩葉、還有如置身美麗桃花源的風景，5層樓的電梯，每層各具特色，師生彷彿進入畫本世界。

華山國小校長簡仲信說，5層電梯塗裝後各有特色，例如一樓電梯為「參觀動物園」，電梯周遭是低年級教室，考量小朋友們皆喜歡到動物園，以「長頸鹿伸頭吃嫩葉」為主題，仿照實景中小朋友用手可餵食長頸鹿的彩繪，孩童可盡情擺個pose與長頸鹿合影。

二樓電梯「拜訪桃花源」，此電梯門附近是行政辦公室，為舒緩教職員工心情，畫中有盛開的桃花、清澈溪畔、潺潺流水。

三樓電梯「熱氣球體驗」，讓中年級孩子們發揮想像力，夢想著搭乘熱氣球，欣賞壯闊的山川。四樓梯「遛狗」，畫中人物帶著小黃狗散步在鄉間小道，是一幅溫馨彩繪圖。

五樓電梯「尋幽探訪外婆家」，畫裡外婆及慵懶貓居生活彩繪的涵義深遠，期盼高年級孩子能更懂事、關懷弱勢、尊重長輩。

每一個3D立體彩繪圖均具特色與含義，只要在每一幅電梯彩繪圖旁站好特定位置，就能拍出與畫裡動物互動的有趣相片。華山國小也竭誠歡迎大家來一趟華山欣賞電梯門彩繪之旅。

4樓梯「遛狗」，畫中人物帶著小黃狗散步在鄉間小道，是一幅溫馨彩繪圖。（記者方志賢攝）