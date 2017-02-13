防堵禽流感疫情 宜縣設檢疫站監控

禽流感疫情爆發，花蓮、台南及宜蘭等地，都受到影響，宜蘭縣政府昨召開「動物重要疫病緊急應變小組」第1次會議，要求各單位加強防疫作為。（圖由宜蘭縣政府提供）

2017-02-13 17:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕禽流感疫情爆發，花蓮、台南及宜蘭等地，都受到影響，宜蘭縣政府今召開「動物重要疫病緊急應變小組」第1次會議，由秘書長賴錫祿主持，他表示，除了在蘇澳設檢疫站，北宜公路也會設站，對出入縣內的禽車進行檢查、消毒，針對禽場、相關人員及候鳥加強監控與追蹤。

「動物重要疫病緊急應變小組」第1次會議，縣府各相關單位一級主管都有參與，動植物防疫所長陳文進指出，為全力防堵禽流感疫情，昨晚就在北宜公路增設檢疫消毒站，針對運禽車、蛋車及飼料車做全天候的攔查與消毒。

陳文進表示，檢疫站設置後將請警方協助攔檢，蘇澳檢疫站也將提供各地屠宰場的相關資訊，供檢疫站人員進行查核，農業處也將展開產銷會議，掌握後續狀況及養禽業者的需求。

針對花蓮感染禽流感的鴨隻被運送進入壯圍鄉的屠宰場，賴錫祿表示，花蓮的疫情影響到宜蘭，縣政府已針對該屠宰場3公里以內進行消毒，為預防疫情擴散，北宜公路及蘇花公路都會設置檢疫站，針對所有過境宜蘭的禽車進行消毒、監控，建立相關資料。

宜蘭縣代理縣長吳澤成則表示，現在花蓮已開始進行邊境管制，所有禽鳥不能向外地運送，縣政府一定加強消毒管理，做最壞的打算，萬一西部開始做邊境管制，影響到市場機制，這部分會事先跟業者做協商，做最完整的準備。