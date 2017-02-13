朴子養雞場疑染H5N6 嘉縣進行消毒

嘉義縣防疫人員在養雞場周邊消毒。（記者林宜樟翻攝）

2017-02-13 17:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天傳出私宰烏骨雞被驗出有H5N6禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所人員獲報後，前往烏骨雞來源的朴子市一間養雞場進行調查，並立即進行消毒及移動管制，將養雞場內的烏骨雞送驗。

嘉義縣政府2月10日在民雄鄉一處傳統市場查獲10餘隻私宰烏骨雞，烏骨雞外觀正常，嘉義縣家畜疾病防治所取樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天中午被通知有禽流感H5N6。

縣府追查來源，私宰烏骨雞來自朴子市一處養雞場，由於該養雞場附近是密集養殖區，防疫人員進行消毒作業，並已進行移動管制，送驗雞隻預計2天內可檢驗出是否罹患H5N6。

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