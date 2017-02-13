| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年除夕夜縱火釀6死4傷 逆子翁仁賢判處死刑
 首頁 > 生活

朴子養雞場疑染H5N6 嘉縣進行消毒

嘉義縣防疫人員在養雞場周邊消毒。（記者林宜樟翻攝）

2017-02-13  17:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天傳出私宰烏骨雞被驗出有H5N6禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所人員獲報後，前往烏骨雞來源的朴子市一間養雞場進行調查，並立即進行消毒及移動管制，將養雞場內的烏骨雞送驗。

嘉義縣政府2月10日在民雄鄉一處傳統市場查獲10餘隻私宰烏骨雞，烏骨雞外觀正常，嘉義縣家畜疾病防治所取樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天中午被通知有禽流感H5N6。

縣府追查來源，私宰烏骨雞來自朴子市一處養雞場，由於該養雞場附近是密集養殖區，防疫人員進行消毒作業，並已進行移動管制，送驗雞隻預計2天內可檢驗出是否罹患H5N6。

相關影音

廣告
  • 嘉義縣防疫人員在養雞場周邊消毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣防疫人員在養雞場周邊消毒。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 烏骨雞 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：朴子養雞場疑染H5N6 嘉縣進行消毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.