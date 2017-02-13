助清寒學子圓踢球夢 王彩樺現身花蓮力挺
有「台灣濱崎步」封號的藝人王彩樺力挺先生黃品文舉辦台港公益足球賽，收入款項將捐出7成贊助花蓮5所國中足球隊使用，今日2人抵達花蓮了解隊員需求，預計先讓球員們「吃得健康又營養！」 （記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕有「台灣濱崎步」封號的藝人王彩樺力挺先生黃品文舉辦台港公益足球賽，收入款項將捐出7成贊助花蓮5所國中足球隊使用，今日2人抵達花蓮了解隊員需求，預計先讓球員們「吃得健康又營養！」
現任中華民國足球發展推廣協會理事長的黃品文，曾是台灣青少年足球國手，近年與一群熱愛足球運動的藝人，組成台灣黑熊明星足球隊，並化身足球公益大使，多次下鄉推廣足球運動，幫助清寒學子一圓踢球夢。
「花蓮孩子很有天分卻缺少機會！」黃品文過去因家境清寒無法再續足球緣，得知花蓮足球隊員雖有運動天分，但常因外在因素影響球涯發展，決定將今年台港公益足球賽的收入款項，捐出7成做為花蓮各國中足球隊經費，幫助年輕一輩的足球員有機會能夠踢進國際賽場。
黃品文說，近2天將陸續走訪化仁、美崙、光復、富里及秀林等5所國中，分別了解男足、女足的發展現況，在記錄各隊需求及與校方盤點資源後，會與協會討論進行後續相關經費挹注，現階段預計先行補充營養費，讓小球員們不只有的吃，還要吃得健康、營養，才會有體力在球場上奔馳。
花蓮縣體育會足球委員會主委方錦璘強調，台灣足球好手多、賽事也精采，但因關注足球比賽的觀眾少，若能透過舉辦多場明星友誼賽事，將能吸引更多民眾投入收看足球運動，讓大家發現台灣足球選手的無限踢球潛力。
保庇天后王彩樺今也身著輕裝現身化仁國中，面對充滿男人味的隊員們，頻頻掩嘴笑稱他們是群「小鮮肉」，除下場踢球「露二手」，還不改幽默本性，逗得鮮肉們呵呵大笑，天后魅力瞬間迷倒小球員，舉手投足均引起一陣騷動。
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