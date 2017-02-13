社福不能全賴政府 林佳龍：應鼓勵社會自治
2017-02-13 17:15
台中市平價托育涵蓋率突破20%，六都最高。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府提出「社會投資」創新做法，獲衛福部肯定，今（13）日市政會議由社會局長呂建德進行專案報告，市長林佳龍則表示，社福不能全仰賴政府，應破除「大有為政府」迷思，並鼓勵以社會、社區組織方式達到自治，民間能做就不要政府代勞。
呂建德指出，「社會投資」是中市社福核心概念，托老、托育是二大重要支柱，小孩、老人照顧好，年輕人就可以放心出外打拚事業，市府正在研議閒置校園空間活化等相關方案，盼突破法令限制，推動成為全國第一示範區。
他又表示，台中多元托育選擇結合價格管制，創造涵蓋率突破20%的平價托育市場、六都之冠，協力托嬰中心家數、從業人員成長18%；托老有7大服務方案，市府核心理念是以「預防」性措施，希望長輩活到老、學到老。
林佳龍對此心有所感的說，中市推動社會政策，有核心價值與理念指導，以人本、活力、永續為制度考量，以社會培力出發，政策以投資為概念，創造就業、善用社會資本，讓有錢、有能力的人幫助別人，解決部分政府承擔問題。
他又說，官僚體系必須反省「萬能政府」的角色，在目前全球化、資訊化、物流網的時代，民間可以做的，政府不一定非攬下來做不可，以建立有機政府與社會的關係，我們也要教育社會了解自己，以社會、社區組織方式達到自治。
林佳龍表示，台灣人社會互動強、慈善事業多，政府資源鼓勵整合推動社會服務，透過民眾參與社福過程，包括老人共學、共餐、志工等，釋放強大的效果後，很多人就會一起投入，變成社福有機體社區化，不要再由政府代勞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 男性本色？姐姐看5歲弟平板 竟藏著滿滿….
- 好消息！港鐵案受二級燒傷 張欣茹醫療費豁免
- 民眾檢舉煙火擾民 高市環保局：不違法
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 廢玻璃貼牆 點亮竹市光復路橋下涵洞
- 炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合
- 女毒蟲藏毒於內衣褲 被女所長逮到
- 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
- 官民輕忽防疫戰 禽況難收拾
- 舒跑哥抵花 台11線跑友相挺
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 取消加成房屋稅 吳澤成：農地未農用加強執法
- 大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民
- 長照福利漲菸捐 私梟走私5000萬元香菸
- 彰市香山社區公園 畫出向心力
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 萬華區清潔隊員清晨出勤 不幸驟逝
- 騎士狂下三分雨 2巨頭鎔「金」
- 搶救千年茄苳樹 中市府拆屋還日照
- 混血女藝人雷瑟琳想解約 出庭稱：錢不夠用
- 蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 〈戀愛翹翹板〉改邪歸正又再犯 夜店咖女友搞失聯
- （北市）世大運代言費 採購決標「洩密」
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 歧視穆斯林驚惹殺機 德瑞克急澄清垃圾話
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 更有互動感 愛河年底引進敞篷鴨子船
- 國3連環車禍！5車追撞4人傷 回堵10公里
- 百變女神卡卡！葛萊美化身重金屬搖滾歌手獻唱
- 中國歌手驚傳過勞死 僅得年34歲
- 周興哲送小幸運 趕場搶過情人節
- 李亞鵬顧著賣萌 碰上錯把柴油當汽油
- 虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了
- 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
- 中國海外炒房 轉戰西雅圖
- MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發
- 7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝
- 賴清德接府秘書長？陳菊：總統考慮人選之一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：社福不能全賴政府 林佳龍：應鼓勵社會自治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分