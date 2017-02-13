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社福不能全賴政府 林佳龍：應鼓勵社會自治

台中市平價托育涵蓋率突破20%，六都最高。（記者黃鐘山攝）

2017-02-13  17:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府提出「社會投資」創新做法，獲衛福部肯定，今（13）日市政會議由社會局長呂建德進行專案報告，市長林佳龍則表示，社福不能全仰賴政府，應破除「大有為政府」迷思，並鼓勵以社會、社區組織方式達到自治，民間能做就不要政府代勞。

呂建德指出，「社會投資」是中市社福核心概念，托老、托育是二大重要支柱，小孩、老人照顧好，年輕人就可以放心出外打拚事業，市府正在研議閒置校園空間活化等相關方案，盼突破法令限制，推動成為全國第一示範區。

他又表示，台中多元托育選擇結合價格管制，創造涵蓋率突破20%的平價托育市場、六都之冠，協力托嬰中心家數、從業人員成長18%；托老有7大服務方案，市府核心理念是以「預防」性措施，希望長輩活到老、學到老。

林佳龍對此心有所感的說，中市推動社會政策，有核心價值與理念指導，以人本、活力、永續為制度考量，以社會培力出發，政策以投資為概念，創造就業、善用社會資本，讓有錢、有能力的人幫助別人，解決部分政府承擔問題。

他又說，官僚體系必須反省「萬能政府」的角色，在目前全球化、資訊化、物流網的時代，民間可以做的，政府不一定非攬下來做不可，以建立有機政府與社會的關係，我們也要教育社會了解自己，以社會、社區組織方式達到自治。

林佳龍表示，台灣人社會互動強、慈善事業多，政府資源鼓勵整合推動社會服務，透過民眾參與社福過程，包括老人共學、共餐、志工等，釋放強大的效果後，很多人就會一起投入，變成社福有機體社區化，不要再由政府代勞。

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  • 台中市托老政策，將投入假牙補助等七大服務方案。（記者黃鐘山攝）

    台中市托老政策，將投入假牙補助等七大服務方案。（記者黃鐘山攝）

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