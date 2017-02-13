金美國小發紅包 開學日學子開心

天氣冷颼颼，金美國小學子卻熱情澎湃，金美國小校長楊順宇與家長會長羅文財準備好一元的造型紅包，發放給小朋友，期許他們一元復始萬象更新。（圖為金美國小提供）

2017-02-13 17:14

〔記者俞肇福／新北報導〕天氣冷颼颼！金山區金美國小今天（13日）開學，小朋友卻開心不已，因為校長楊順宇和家長會長羅文財站在校門口，準備了含有1元硬幣的造型紅包，祝小朋友「雞」極向上、搶得先「雞」。

13日是高中以下各級學校的開學日，一大早金山區金美國小校長楊順宇、家長會長羅文財就已經在校門口親手發送紅包，小朋友本來從熱呼呼的棉被中爬起來上學，沒想到來學校上課可領到紅包，每個人既驚且喜。

摺紙快艇造型的紅包，象徵「一元復始、萬象更新」，除去舊的，在新的一年，一切從頭開始；家長會長羅文財表示，透過一元快艇造型紅包，傳達年年有餘，「元」「元」不絕的意涵。既傳承文化，也發揚新觀念，希望能讓小朋友更加體會新年的意義和價值。

六年級的黃琮堡說，感謝校長和會長發紅包給他，希望在新的一年，能夠努力學習，積極向上，乘風破浪，克服困難，比去年有更好的表現。