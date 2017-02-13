會訂便當才能做大事？周偉航分享過來人經驗...

2017-02-13 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊作家謝哲青近日提出，「現今年輕人擁有大學高學歷，但在工作態度上卻只想做大事，不做小事」，因此他認為「從『訂便當』就能看出年輕人的工作能力」，作家周偉航也搭上這個話題的熱潮，分享「訂便當小弟」的過來人經驗。

周偉航在臉書專頁「特急件小周的人渣文本」po文表示：「小弟不才，1998出道時，就是個幫忙訂便當的。同期的學歷比我好看多了，分到這工作，很合理。不過小弟訂一個月，就被重用了，升到很派頭又接近老闆的位子去。然後就開始斬殺同期的。然後至今還在業界的，好像只剩我了。」

周偉航目前除了撰寫專欄、出書議論時事，同時也在輔仁大學任教，他在課堂上曾分享自己初出茅廬時的工作經歷，說他剛出社會時從最簡單、最基本、最沒人要做的工作開始做起，他說自己在工作上受到不少歷練，並且鼓勵學生在職場上「為自己找機會」。