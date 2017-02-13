病毒性腸胃炎肆虐 1人得病全家中獎

2017-02-13 17:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年暖冬加上流感變少，病毒性腸胃炎發威肆虐，農曆春節兒童急診多5成，醫師提醒，現在開學季群聚感染，恐釀新一波高峰。

今年過年3歲的白小弟從初三中午開始狂吐，一吃東西、喝水就嘔吐，無法進食，吐到虛脫無力、哭不出來，父母送到急診發現已經脫水而且發燒到39度，中國醫藥大學附設兒童醫院急診科醫師陳德慶一問家人病史發現，白小弟的爸爸和哥哥都罹病才剛好，媽媽也出現噁心嘔吐，確診為病毒性腸胃炎，應為諾羅病毒感染，因為大人、小孩都感染病發。

陳德慶為白小弟注射點滴補充水份、電解質、葡萄糖並給予止吐、腸胃藥，隔天症狀好轉未再嘔吐，可以喝水、進食才出院回家。

陳德慶說，病毒性腸胃炎的傳染力很強，只需很少的病毒就足以致病，常常會1人得病，全家中獎，典型「病從口入」，從吃到受污染的食物像生蠔、生菜，接觸病患的嘔吐物、排泄物或環境中的病毒感染。

腸胃性病毒常來得又猛又急，感染後1到3天就會病發，出現噁心、嘔吐、腸瀉、發燒等，多數會在2、3天好轉，可口服電解液補充水分，如果持續嘔吐、疼痛等原因難以進食或脫水，小朋友活動力明顯降低，就要進一步就醫以免休克。

病毒性腸胃炎包括諾羅和輪狀病毒，陳德慶提醒，預防一定要做好手部清潔和環境清毒，需用0.5%的稀釋漂白水才能殺死病毒，一般用酒精幾乎無效，開學後一個月又將是一波感染高峰。