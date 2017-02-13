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輻射冷卻條件佳 今晚至明晨仍低溫

入冬最強一波冷空氣影響接近尾聲，但今晚輻射冷卻條件佳，低溫有機會出現比預報更低的情況，民眾仍須留意。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-13  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣影響接近尾聲，各地今天天氣晴朗穩定，台北中午最高溫接近20°C，但今晚輻射冷卻條件佳，低溫將有機會出現比預報更低的情況，民眾仍須留意。

臉書專頁「天氣即時預報」下午貼文提醒：「冬天，晴朗的天氣，夜晚反而會更冷」，今天白天西半部一片晴朗，幾乎沒有雲層覆蓋，完全符合輻射冷卻的三個要素：「晴朗、乾燥、微風」，雖然冷空氣強度已不如前幾天，不過若輻射冷卻效應明顯，西半部平原可能會出現比預期更低的低溫，跟中午高溫形成強烈對比，在日夜溫差大的情況下，老人、心血管疾病患者需留意。

所謂的輻射冷卻，是指在白天，地表因吸收大量的太陽輻射而升溫，在夜間地表會以長波輻射，將熱能往大氣中散去，以達到熱平衡的效果，熱能大量散逸的情況下，會導致夜間溫度下降特別快。

另外這波冷空氣在台北的最低溫為10.4°C，並未達到氣象局對於「寒流」的定義，若今晚至明晨台北仍未跌至10°C，這波冷空氣只能被稱為入冬首波「強烈大陸冷氣團」。

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相關關鍵字： 天氣即時預報 寒流 強烈大陸冷氣團 輻射冷卻
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