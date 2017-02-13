中大Idea NCU園區 讓學生揮灑、實踐創意

中大創意園區Idea NCU，讓學生團隊揮灑、實踐創意。（記者李容萍攝）

2017-02-13 16:52

〔記者李容萍／桃園報導〕中央大學去年啟動「中大創意園區idea NCU」計畫，以創意園區為概念，把綜教館3樓搖身一變成自主討論教室與自造工作室，今年更由學生團隊進一步打造戶外發表花園空間；提供構思、實作到發表所需的各項資源，激勵師生實踐idea、用點子點亮世界！

中央大學校長周景揚表示， 園區開放一年已輔導出12組優秀社群，雜誌、線上遊戲等學生組成的團隊，都獲得很好的成績， 「中大創意園區idea NCU」提供師生實踐創意的平台，並鼓勵社群相互交流激盪不同的火花，再以經驗回饋提攜後輩。畢業後這些在校成形的創新創意，有很高機會能發展成創新產業，不僅有助國家產業轉型，更可能躍身成為改變世界的力量！

周景揚說，時下許多知名的美國企業創辦人或執行長都是2、30歲左右的青年，在大學時代發跡，只要給予年輕人空間、機會，他們的創造發展也能夠海闊天空。他建議學子應掌握幾項能力，包括因應資訊時代的「數位能力」、「語言能力」、整合各種專業的「跨領域能力」以及重視溝通的「團隊合作」能力。

「中央創遊」於2015年成立，囿於缺乏設備與討論場地，初期偏向經驗分享的零散講座，後來加入idea NCU輔導社群，團隊的凝聚感才漸漸生成。

現任社長鄭琮翰分享，當初為了招生，打破傳統社團街頭宣傳的模式，直接以中大校園為背景，寫了一款《松央異聞錄》RPG（角色扮演）遊戲來吸引同好，並在上架後3個月，創下港台玩家3萬人次下載量，成功打響知名度。

中大創意園區Idea NCU，讓學生團隊揮灑、實踐創意。（記者李容萍攝）

中大創意園區Idea NCU，讓學生團隊揮灑、實踐創意。（記者李容萍攝）